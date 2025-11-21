Команда КВН «ДНК» стала чемпионом Национальной художественной лиги — она отправится в Сочи

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионом Национальной художественной лиги КВН стала команда «ДНК» — именно она отправится на фестиваль, который пройдет в Сочи в январе 2026 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора Национального центра художественного творчества детей и молодежи Виктор Филипенко.
Национальный центр художественного творчества детей и молодежи сегодня превратился в эпицентр юмора — здесь проходил финал Национальной художественной лиги КВН-2025. За звание чемпиона боролись четыре команды, которые весь вечер взрывали зал шутками, импровизацией и яркими номерами.
Определить участников финала из 16 команд Беларуси и России по результатам полуфинальных игр было очень сложно, заметил Виктор Филипенко. В результате все четыре финалиста — команды из Минска: «Штурвал», «Добровольно-принудительно», «Паца-Ваца» и «ДНК».
Команды выдержали пять конкурсов: «Приветствие» — визитная карточка; «Разминка» — импровизация на острые темы; «Видеоконкурс» — заранее подготовленные ролики; «Капитанский» — дуэль лидеров; «Музыкальное домашнее задание» — самые зрелищные номера.
«Достаточно долго держалась интрига. В ходе игры определялся то один фаворит, то другой. На определенном этапе игры было сразу два фаворита. По итогу всех конкурсных испытаний победу одержала команда КВН “ДНК”, — сказал Виктор Филипенко.
Команда-чемпион Национальной художественной лиги КВН сможет поехать на фестиваль, который будет проходить в Сочи в январе 2026 года. Это главный приз, за который боролись команды.
«ДНК» — сборная команда, которая позиционирует себя как женская и удивляет интересным женским юмором. -0-