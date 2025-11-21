Психолог объяснила постоянную тягу к сладкому

В свою очередь издание Life.ru отметило, что постоянная тяга к сладостям может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем. Первым симптомом развития сахарного диабета II типа является постоянное желание сладкого, так как именно в таком состоянии в крови вырабатывается много инсулина, в результате чего наблюдаются серьезные скачки глюкозы. Также тяга к сахаросодержащим продуктам может говорить о неустойчивом психоэмоциональном фоне и депрессивном настроении.