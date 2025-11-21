Ричмонд
Психолог объяснила постоянную тягу к сладкому

Психолог Склярова: за тягой к сладкому стоит желание комфорта и покоя.

Источник: Комсомольская правда

Постоянная тяга к сладкому может быть вызвана естественными причинами, однако, если человек перестает себя контролировать, то речь идет о зависимости. Об этом заявила «Газете.Ru» психолог Марина Склярова.

— Желание съесть сладкое — естественная часть нашей природы, за тягой к сладкому стоит бессознательное желание вернуть чувство комфорта и покоя. Но раньше сахар попадал в организм медленно, вместе с клетчаткой. Сегодня, поступая в кровь мгновенно, сахар вызывает всплеск энергии, а затем — упадок сил, — сказала эксперт.

Она уточнила, что сладкое ассоциируется с праздником, радостью, детством, похвалой. Важно замечать и осознавать свои ассоциативные связи, поскольку именно это поможет их разорвать.

В свою очередь издание Life.ru отметило, что постоянная тяга к сладостям может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем. Первым симптомом развития сахарного диабета II типа является постоянное желание сладкого, так как именно в таком состоянии в крови вырабатывается много инсулина, в результате чего наблюдаются серьезные скачки глюкозы. Также тяга к сахаросодержащим продуктам может говорить о неустойчивом психоэмоциональном фоне и депрессивном настроении.