Американские СМИ выяснили, кто первым будет подписывать план Трампа по Украине

По словам двух официальных лиц США, Белый дом «посылает сигналы» украинскому руководству, что сделка будет сорвана, если Украина быстро не подпишет соглашение. При этом министр американской армии Дэн Дрисколл сменил тон на более мягкий во время встречи с представителями Украины во время своего визита в Киев.