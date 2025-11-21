Американские СМИ выяснили, кто первым будет подписывать план Трампа по Украине

Мирный план США по урегулированию конфликта на Украине сначала подпишут президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп, после чего Вашингтон представит его Москве. Об этом в пятницу, 21 ноября, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на пять источников.
По данным журналистов, Вашингтон оказывает давление на Киев, чтобы лидер киевского режима подписал его ко Дню благодарения, который в этом году выпадет на 27 ноября. В противном случае США угрожают прекратить поддержку Украины.
По словам двух официальных лиц США, Белый дом «посылает сигналы» украинскому руководству, что сделка будет сорвана, если Украина быстро не подпишет соглашение. При этом министр американской армии Дэн Дрисколл сменил тон на более мягкий во время встречи с представителями Украины во время своего визита в Киев.
Журналисты уточнили, что Вашингтон выбрал тактику плохого и хорошего полицейских, где «один давит, другой пытается сказать: давайте работать вместе, чтобы изменить (план — прим. “ВМ”)», передает газета.
По данным СМИ, в случае принятия плана американской администрации по урегулированию украинского кризиса Россию пригласят в Большую восьмерку и снимут с нее все санкции «в индивидуальном порядке».