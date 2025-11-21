Шольц заявил, что тайно предлагал США сделку по СПГ ради «Северного потока-2»

Бывший канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что в 2020 году тайно предложил Соединенным Штатам сделку по газу ради «Северного потока-2». Как заявил политик, в письме Вашингтону он описал инициативу о снятии санкции против газопровода взамен на постройку терминалов для американского СПГ.