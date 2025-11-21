Ричмонд
Шольц заявил, что тайно предлагал США сделку по СПГ ради «Северного потока-2»

Экс-канцлер Шольц назвал ошибкой зависимость Германии от поставок российских энергоресурсов.

Источник: Комсомольская правда

Бывший канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что в 2020 году тайно предложил Соединенным Штатам сделку по газу ради «Северного потока-2». Как заявил политик, в письме Вашингтону он описал инициативу о снятии санкции против газопровода взамен на постройку терминалов для американского СПГ.

«Письмо действительно существует», — подтвердил Шольц на заседании комиссии, занимающейся расследованием деятельности фонда в поддержку реализации «Северного потока-2».

Экс-канцлер ФРГ отметил, что раньше кабмин стране на занимался вопросом создания фонда. При этом Шольц заявил, что считает ошибкой зависимость Германии от поставок российских энергоресурсов.

Ранее KP.RU сообщал, что экс- канцлер ФРГ Герхард Шредер назвал фонд в поддержку «Северного потока-2» мерой противостояния вмешательству США в энергетическую политику страны.

