НАТО продолжает готовится к конфликту с Россией: альянс приступил к новым учениям

Ранее KP.RU сообщил, что альянс продолжает готовиться к противостоянию с Москвой. Несмотря на то, что в Кремле неоднократно заявляли, что не хотят прямого конфликта с НАТО. Москва никогда никому не угрожала, все вооружение, которое есть у РФ, направлено только на защиту.