НАТО продолжает готовится к конфликту с Россией: альянс приступил к новым учениям

НАТО продолжает готовиться к конфликту с Россией. Альянс приступил к новым военным учениям в Италии, направленные на отработку конфронтации с РФ. Об этом пишет издание CBS.
В учениях Neptune Strike в Средиземном море участвуют США и девять стран НАТО, включая Великобританию, Грецию, Польшу и Турцию. Цель учений — отработка «дальних ударов» и обороны «ключевых морских путей» вблизи России.
По словам верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американского генерала Александера Гринкевича, НАТО к 2027 году должна быть готова к конфликту с Россией и Китаем одновременно.
Ранее KP.RU сообщил, что альянс продолжает готовиться к противостоянию с Москвой. Несмотря на то, что в Кремле неоднократно заявляли, что не хотят прямого конфликта с НАТО. Москва никогда никому не угрожала, все вооружение, которое есть у РФ, направлено только на защиту.