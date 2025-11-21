Суд заочно арестовал экс-адвоката Марка Фейгина

Суд в Курске заочно арестовал экс-адвоката Марка Фейгина*, сообщает объединенная пресс-служба судов Курской области.
Сообщается, что не позднее 29 ноября 2024 года Фейгин, действуя в составе организованной группы, в районе пункта пропуска «Суджа», двигаясь с Украины, незаконно пересек российскую границу и проследовал внутрь территории России.
Отмечается, что Фейгину заочно предъявлено обвинение по ст. 322 ч. 3 УК РФ (незаконное пересечение госграницы РФ).
Судебный акт может быть обжалован.
Ранее Фейгин за публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ был приговорен к 11 годам лишения свободы и штрафу в размере 4,5 млн рублей.
Сообщалось также, что Фейгин получал денежные средства от стран Европы и Украины.
*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.