Родителям перечислили главные правила просмотра телевизора для ребенка

Чтобы организовать для ребенка безопасный просмотр мультфильмов или познавательных передач, необходимо придерживаться ряда правил. Их перечислила в беседе с «РИАМО» сообщили врач-офтальмолог Анастасия Самарина.
— Во время просмотра ребенку лучше сидеть прямо, а не смотреть на телевизор лежа или под углом, потому что это создает излишнюю нагрузку на глаза и может испортить осанку, — объяснила доктор.
По ее словам, также важно соблюдать дистанцию: 2−3 метра до экрана. Время просмотра следует ограничить: для детей 7−10 лет — не более 1,5−2 часов в сутки с обязательными перерывами каждые 30 минут. Детям младше — не более 30 минут в сутки.
Ранее сайт «Страсти» рассказал, что также важно ограничивать для детей время пользования гаджетами. Компьютеры рекомендуется покупать с большим экраном, при этом работать за ПК ребенок должен обязательно сидя за столом, а не лежа или во время еды.