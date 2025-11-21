Родителям перечислили главные правила просмотра телевизора для ребенка

По ее словам, также важно соблюдать дистанцию: 2−3 метра до экрана. Время просмотра следует ограничить: для детей 7−10 лет — не более 1,5−2 часов в сутки с обязательными перерывами каждые 30 минут. Детям младше — не более 30 минут в сутки.