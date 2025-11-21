Пластический хирург предупредил о печальных последствиях коррекции носа филлерами

Попытка изменить форму носа с помощью филлеров или даже решить проблему с перегородкой, может грозить серьезными последствиями для здоровья. Об этом сообщил «Газете.Ru» пластический хирург, ринохирург Сергей Карпович.
— При коррекции носа филлерами есть риск сосудистых осложнений и некроза тканей. Подобные процедуры не устраняют проблемы с перегородкой, дыханием и требуют повторения каждые несколько месяцев, — заявил медик.
Он отметил, что филлеры также усложнят работу докторов при желании затем провести ринопластику.
Издание Life.ru предупредило, что инъекционная ринопластика — процедура, направленная на коррекцию формы носа, — является одной из самых опасных в косметологии, так как предполагает введение пациенту филлеров, липолитиков, а иногда и гормональных препаратов, разрушающих хрящевую ткань.
При это самой бесполезной процедурой является безынъекционная мезотерапия, при которой раствор просто наносится на поверхность кожи.