Пластический хирург предупредил о печальных последствиях коррекции носа филлерами

Издание Life.ru предупредило, что инъекционная ринопластика — процедура, направленная на коррекцию формы носа, — является одной из самых опасных в косметологии, так как предполагает введение пациенту филлеров, липолитиков, а иногда и гормональных препаратов, разрушающих хрящевую ткань.