Пластический хирург предупредил о печальных последствиях коррекции носа филлерами

Хирург Карпович: коррекции носа филлерами грозит некрозом тканей.

Источник: Комсомольская правда

Попытка изменить форму носа с помощью филлеров или даже решить проблему с перегородкой, может грозить серьезными последствиями для здоровья. Об этом сообщил «Газете.Ru» пластический хирург, ринохирург Сергей Карпович.

— При коррекции носа филлерами есть риск сосудистых осложнений и некроза тканей. Подобные процедуры не устраняют проблемы с перегородкой, дыханием и требуют повторения каждые несколько месяцев, — заявил медик.

Он отметил, что филлеры также усложнят работу докторов при желании затем провести ринопластику.

Издание Life.ru предупредило, что инъекционная ринопластика — процедура, направленная на коррекцию формы носа, — является одной из самых опасных в косметологии, так как предполагает введение пациенту филлеров, липолитиков, а иногда и гормональных препаратов, разрушающих хрящевую ткань.

При это самой бесполезной процедурой является безынъекционная мезотерапия, при которой раствор просто наносится на поверхность кожи.