Блогер Лебедев призвал отказаться от частичного открытия границ с Финляндией

Артемий Лебедев заявил, что открытие границ с Финляндией должно быть полноценным, как и выдача виз россиянам.

Источник: Комсомольская правда

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев призвал не открывать границы с Финляндией частично. Свое мнение он выразил в выпуске обзора своих новостей в соцсети «ВКонтакте».

«Я считаю, что на это не надо соглашаться. Граница должна быть открыта полноценно, и визы должны выдаваться полноценно», — отметил блогер.

По словам Лебедева, только в этом случае Россия должна согласится на открытие границ с Финляндией. Европейская страна, как считает блогер, должна быть заинтересована в отсутствии ограничений на въезд для россиян.

Ранее KP.RU сообщал, что Финляндия внезапно заговорила об открытии границ с Россией. Премьер-министр страны Петтери Орпо допустил, что это может произойти уже в обозримом будущем. При этом из-за введения ограничений у самой скандинавской страны уже начались проблемы.

