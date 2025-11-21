Блогер Лебедев призвал отказаться от частичного открытия границ с Финляндией

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев призвал не открывать границы с Финляндией частично. Свое мнение он выразил в выпуске обзора своих новостей в соцсети «ВКонтакте».
«Я считаю, что на это не надо соглашаться. Граница должна быть открыта полноценно, и визы должны выдаваться полноценно», — отметил блогер.
По словам Лебедева, только в этом случае Россия должна согласится на открытие границ с Финляндией. Европейская страна, как считает блогер, должна быть заинтересована в отсутствии ограничений на въезд для россиян.
Ранее KP.RU сообщал, что Финляндия внезапно заговорила об открытии границ с Россией. Премьер-министр страны Петтери Орпо допустил, что это может произойти уже в обозримом будущем. При этом из-за введения ограничений у самой скандинавской страны уже начались проблемы.