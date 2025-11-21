СМИ: Итальянец три года получал пенсию покойной матери, спрятав ее тело в подвале

Итальянская полиция разоблачила 57-летнего мошенника — мужчина на протяжении трех лет скрывал тело матери, чтобы получать ее пенсию. Об этом в четверг, 20 ноября, рассказали в Rainews24.
Сам инцидент произошел в городе Борго-Вирджилио. Там в 2022 году от естественных причин скончалась пенсионерка. У нее был сын, который решил незаконным способом получать за нее пенсию на банковский счет.
Спустя некоторое время срок действия удостоверения личности женщины истек. Тогда мужчина попытался лично продлить документ, переодевшись в одежду матери. Однако макияж и парик заметили сотрудники — они сразу же вызвали полицию.
Выяснилось, что тело пенсионерки все это время было спрятано в подвале дома. Ее сын, медик по образованию, удалил из тела жидкости.
Теперь прокуратура обвиняет мужчину в сокрытии трупа, подмене личности, мошенничестве с ущербом для пенсионных служб и подлоге, уточнили в издании.
