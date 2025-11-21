«Зеленский проигрывает одновременно две войны». Экс-депутат Рады про рейтинг поддержки Зеленского

По его мнению, очевидным является тот факт, что социологические кампании в Украине занимались формированием определенного общественного мнения. «Сегодня ситуация поменялась, и, как видите, сразу поменялось и общественное мнение. Разве можно поверить, что рейтинг может обвалиться за неделю? Это же нереальная история. Я вас уверяю, еще около 70% населения Украины не имеет представления о масштабах коррупционного скандала (в энергетическом секторе Украины. — Прим. БЕЛТА). Они не дозрели до момента восприятия нужного объема информации, чтобы делать выводы. И тем не менее нам уже показывают вот такую социологию», — подчеркнул Спиридон Килинкаров. -0-