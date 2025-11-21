«Зеленский проигрывает одновременно две войны». Экс-депутат Рады про рейтинг поддержки Зеленского

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Зеленский проигрывает одновременно две войны: одну на поле боя, а вторую — внутри самой Украины. Такую точку зрения в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА выразил участник движения «Другая Украина», экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
«Сложность момента для Зеленского заключается в том, что он одновременно проигрывает две войны. Одну войну он проигрывает на поле боя России. А вторую войну он проигрывает внутри Украины. Он проигрывает ее антикоррупционным органам, на стороне которых общественное мнение украинцев», — сказал Спиридон Килинкаров.
Экс-депутат Рады обратил внимание, что по некоторым данным рейтинг поддержки Владимира Зеленского среди простых украинцев обвалился до 20%. Тем не менее, считает он, эти цифры не соответствуют действительности. «Я думаю, рейтинг Зеленского и был в районе 15−20%. Просто та социология, которой нас пытались кормить (с рейтингом в 60−70%) работала в интересах этого самого Зеленского», — уверен Спиридон Килинкаров.
По его мнению, очевидным является тот факт, что социологические кампании в Украине занимались формированием определенного общественного мнения. «Сегодня ситуация поменялась, и, как видите, сразу поменялось и общественное мнение. Разве можно поверить, что рейтинг может обвалиться за неделю? Это же нереальная история. Я вас уверяю, еще около 70% населения Украины не имеет представления о масштабах коррупционного скандала (в энергетическом секторе Украины. — Прим. БЕЛТА). Они не дозрели до момента восприятия нужного объема информации, чтобы делать выводы. И тем не менее нам уже показывают вот такую социологию», — подчеркнул Спиридон Килинкаров. -0-