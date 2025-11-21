Правительство Москвы подарило больницам Кубы 10 автомобилей «Москвич 6»

Выступившая на церемонии губернатор Гаваны Янет Эрнандес Перес поблагодарила «народ и правительство России за постоянную и безусловную поддержку Кубы». «Эта акция будет способствовать укреплению солидарности и братских отношений между нашими странами и народами», — подчеркнула она. Губернатор назвала этот дар «очередным в череде бесчисленных и ценных вкладов России», которые Куба получала, «переживая самые сложные ситуации». Эрнандес Перес на церемонии была одета в военную форму: ее сейчас носят президент карибской республики и другие представители властей Кубы, которые продолжают работу по восстановлению страны после прохождения по ее территории разрушительного урагана «Мелисса» в начале ноября.