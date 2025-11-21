Ортопед Зохиров: работа в офисе и вредная еда ведут к проблемам с суставами

Ранее «Москва24» рассказала, что молодые люди стали массово жаловаться на боли в коленях, пояснице и плечах. Теперь это обычные симптомы для 30-летних. Их суставы стареют быстрее, чем раньше. Причина в том, что тело не производит достаточно смазки для хрящей. При этом если после долгого сидения начать заниматься спортом, это только ухудшит ситуацию.