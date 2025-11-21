Ричмонд
Ортопед Зохиров: работа в офисе и вредная еда ведут к проблемам с суставами

Врач заявил, что молодые люди стали чаще страдать от болезней суставов.

Источник: Комсомольская правда

Проблемы с суставами стали чаще диагностировать у молодых людей, причинами болей могут стать сидячая работа и вредная еда. Об этом заявил в разговоре с «Газетой.Ru» травматолог-ортопед Алишер Зохиров.

— Будни молодых людей — это долгие часы просиживания за компьютером и гаджетами. Без регулярной активности начинается цепочка необратимых процессов — ухудшение питания, истончение и деформация хрящей, а потом и преждевременное истирание суставов. Это все сопровождается болевой симптоматикой и постоянным дискомфортом, — рассказал врач.

Медик уточнил, что также неблагоприятно влияет на суставы питание продуктами, перенасыщенными транс-жирами, рафинированными углеводами и сахаром. Такая пища провоцирует воспаления и содержит очень мало полезных микроэлементов, необходимых для суставов и хрящей.

Ранее «Москва24» рассказала, что молодые люди стали массово жаловаться на боли в коленях, пояснице и плечах. Теперь это обычные симптомы для 30-летних. Их суставы стареют быстрее, чем раньше. Причина в том, что тело не производит достаточно смазки для хрящей. При этом если после долгого сидения начать заниматься спортом, это только ухудшит ситуацию.