Босс НХЛ отреагировал на хет-трик Овечкина

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли признался, что не был удивлён хет-триком российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина. Об этом пишет «Чемпионат».
Нападающий отличился тремя голами в матче регулярного чемпионата против «Монреаля», который завершился победой столичного клуба со счётом 8:4.
Когда у Дэйли поинтересовались, произвёл ли на него впечатление тот факт, что Овечкин оформил хет-трик в 40-летнем возрасте, функционер лишь улыбнулся. По его словам, подобные достижения давно стали привычными для капитана «Кэпиталз».
«Ничего из того, что делает Алекс, больше меня не удивляет», — отметил Дэйли.
Ранее сообщалось, что Александр Овечкин забил в четвёртом матче подряд и повторил редкий рекорд НХЛ.