Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

То снег, то дождь: москвичей предупредили о гололедице на дорогах в выходные

Ночные температуры в столице будут опускаться ниже нуля градусов.

Источник: Комсомольская правда

В предстоящие выходные водителям необходимо быть особенно внимательными на дорогах Москвы и Подмосковья. Из-за перепадов температур и осадков в регионе прогнозируется гололедица, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

— В ночь на субботу в регионе пройдет мокрый снег, в Москве температура воздуха может упасть до нуля градусов. Днем осадки сменятся на дождь, температура поднимется, на дорогах — гололедица, — сообщил метеоролог.

По словам синоптика, 23 ноября, ночью в Москве вновь выпадет снег, столбик термометра местами упадет до −2 градусов. Днем же опять немного потеплеет, гололедица на дорогах сохранится.

Ранее KP.RU рассказал, что грядущая зима будет нервной. Периоды оттепелей будут сменятся 20-градусными морозами, но в целом три зимних месяца ожидаются теплее климатической нормы.