То снег, то дождь: москвичей предупредили о гололедице на дорогах в выходные

В предстоящие выходные водителям необходимо быть особенно внимательными на дорогах Москвы и Подмосковья. Из-за перепадов температур и осадков в регионе прогнозируется гололедица, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
— В ночь на субботу в регионе пройдет мокрый снег, в Москве температура воздуха может упасть до нуля градусов. Днем осадки сменятся на дождь, температура поднимется, на дорогах — гололедица, — сообщил метеоролог.
По словам синоптика, 23 ноября, ночью в Москве вновь выпадет снег, столбик термометра местами упадет до −2 градусов. Днем же опять немного потеплеет, гололедица на дорогах сохранится.
Ранее KP.RU рассказал, что грядущая зима будет нервной. Периоды оттепелей будут сменятся 20-градусными морозами, но в целом три зимних месяца ожидаются теплее климатической нормы.