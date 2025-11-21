Призванный в армию рэпер Macan планирует новогодние корпоративы: подробности

Российский рэпер Андрей Косолапов, выступающий под псевдонимом Macan, принимает заказы на выступления на новогодних корпоративах. При том, что ранее артиста призвали в армию и отправиться на службу он должен в конце ноября, сообщает Super.
— Стоимость новогоднего корпоратива — 15 миллионов рублей, главное — внести предоплату 50% и забронировать дату заранее, — сообщает издание.
Уточняется, что, согласно райдеру звезды, ему также должны предоставить номер-люкс в пятизвёздочном отелем со спа, перелет бизнес-классом, а к месту выступления его должны сопровождать два автомобиля ДПС.
В октябре Macan сам заявил, что отправляется служить в армию. Артист выложил фото с довольным лицом на фоне единого пункта призыва Москвы. В сети тут же поползли слухи, что его туда доставили сотрудники полиции, но Андрей эту информацию опроверг, заявив, что был в военкомате и получил повестку.