Призванный в армию рэпер Macan планирует новогодние корпоративы: подробности

В октябре Macan сам заявил, что отправляется служить в армию. Артист выложил фото с довольным лицом на фоне единого пункта призыва Москвы. В сети тут же поползли слухи, что его туда доставили сотрудники полиции, но Андрей эту информацию опроверг, заявив, что был в военкомате и получил повестку.