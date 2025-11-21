Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Призванный в армию рэпер Macan планирует новогодние корпоративы: подробности

За выступление на корпоративе Macan хочет получать 15 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

Российский рэпер Андрей Косолапов, выступающий под псевдонимом Macan, принимает заказы на выступления на новогодних корпоративах. При том, что ранее артиста призвали в армию и отправиться на службу он должен в конце ноября, сообщает Super.

— Стоимость новогоднего корпоратива — 15 миллионов рублей, главное — внести предоплату 50% и забронировать дату заранее, — сообщает издание.

Уточняется, что, согласно райдеру звезды, ему также должны предоставить номер-люкс в пятизвёздочном отелем со спа, перелет бизнес-классом, а к месту выступления его должны сопровождать два автомобиля ДПС.

В октябре Macan сам заявил, что отправляется служить в армию. Артист выложил фото с довольным лицом на фоне единого пункта призыва Москвы. В сети тут же поползли слухи, что его туда доставили сотрудники полиции, но Андрей эту информацию опроверг, заявив, что был в военкомате и получил повестку.