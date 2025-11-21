Ричмонд
Логопед Братанова: ссоры в семье могут тормозить развитие речи у ребенка

На ребенка могут повлиять также болезни матери во время беременности.

Источник: Комсомольская правда

Развитие речи у ребенка тесно связано с взаимоотношениями с родителями и атмосферой в семье. Об этом «РИАМО» рассказала логопед Ольга Братанова.

— На развитие речи могут повлиять эмоциональные травмы: страх, ссоры в семье, разлука с близкими. Дети особенно чувствительны к атмосфере дома — постоянное напряжение и тревога тормозят речевое и психическое развитие, — отметила эксперт.

Специалист уточнила, что на ребенка могут повлиять также болезни матери во время беременности, токсикозы. Отдельное внимание специалисты уделяют родовым травмам — смещение позвонков и нарушение кровотока нередко становится причиной задержек речевого и когнитивного развития.

Ранее Life.ru сообщил, что первые слова обычно появляются у детей к году, а фразовая речь, возникает к двум годам. Если этапы не соблюдаются — это повод для беспокойства, в таких случаях следует обратиться к логопеду для выяснения причин.