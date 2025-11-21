Россиянам рассказали, чем может обернуться ожирение у ребенка

Ранее KP.RU сообщил, что на сегодняшний день каждый пятый ребенок старше пяти лет и каждый двадцатый ребенок до пяти лет имеет избыточную массу тела или ожирения. В России с официальным диагнозом ожирение 2% детей и подростков, при этом цифра неуклонно растет.