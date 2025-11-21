Россиянам рассказали, чем может обернуться ожирение у ребенка

Лишний вес у детей требует обязательной консультации с доктором. Дело в том, что ожирение в детском возрасте может спровоцировать развитие опасных заболеваний, об этом сообщил Regions.ru врач Андрей Осипов.
— Избыточный вес в детском возрасте может привести к развитию сахарного диабета, повышению артериального давления, нарушениям сна и ортопедическим проблемам, включая плоскостопие и сколиоз, — рассказал специалист.
Врач отметил, что причинами ожирения может быть генетическая предрасположенность, которая увеличивает риски, эндокринные заболевания, недостаточная физическая активность и избыток углеводной пищи.
Ранее KP.RU сообщил, что на сегодняшний день каждый пятый ребенок старше пяти лет и каждый двадцатый ребенок до пяти лет имеет избыточную массу тела или ожирения. В России с официальным диагнозом ожирение 2% детей и подростков, при этом цифра неуклонно растет.