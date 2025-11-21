Во Франции вспыхнул скандал на фоне нового ограбления: на что положили глаз преступники

Злоумышленники вновь попытались ограбить музей во Франции. Инцидент произошел в городе Шантийон-сюр-Сен. Как утверждается в сообщении радиостанции Ici, ничего украдено не было.
Согласно данным материала, в музее хранится ценная бронзовая чаша, обнаруженная в 1953 году. Находка под названием «Виксов кратер» датируется 530 годом до нашей эры. По версии радиостанции, преступники не смогли проникнуть в музей, так как их планам помешала сигнализация.
«На прошлой неделе произошла попытка взлома музея в городе Шантийон-сюр-Сен. Несмотря на то, что система безопасности сработала хорошо, и ничего украдено не было, полиция начала расследование», — заявила Ici.
Всего месяц назад во Франции расследовали громкое ограбление Лувра. Драгоценности, оказавшиеся в руках воров, как оказалось, даже не были застрахованы. При этом полмиллиона евро пустили на обустройство роскошной кухни и столовой для сотрудников музея.