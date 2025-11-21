Ici: во Франции произошла очередная попытка ограбления музея

Злоумышленники попытались ограбить музей в городе Шантийон-сюр-Сен, который находится на востоке Франции, сообщает ici.
По данным издания, инцидент случился ещё на прошлой неделе. Речь идёт о попытке взлома.
«Несмотря на то, что система безопасности сработала хорошо, и ничего украдено не было, полиция начала расследование», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что в музее хранится «Виксов кратер». Это бронзовая чаша для вина, которую обнаружили в кургане кельтов в середине XX века. По данным специалистов, чаша была создана в 530 году до нашей эры.
Кроме того, в настоящее время в музее Шантийон-сюр-Сен проводится выставка, посвящённая модельеру Марку Боан.
Напомним, в октябре в Париже ограбили Лувр. Ущерб составил около 88 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что во французском в Лионе группа вооружённых преступников напала на лабораторию по очистке драгоценных металлов «Пуркери».