В мэрии Кургана раскрыли сроки ремонта улицы Технической

Дорогу на улице Технической в Кургане планируется отремонтировать в 2026 году. Об этом рассказали в ответе горожанам представители мэрии.

В Кургане отремонтируют улицу Техническую.

«В 2026 году улица Техническая включена в предварительный план на текущий ремонт дорожной сети», — сообщается в комментарии представителей горадминистрации. Ответ опубликован странице ЦУР региона в соцсети «ВКонтакте».

Жители улицы Технической жаловались на разбитые дороги и ямы. Также они критиковали ямочный ремонт, который не оправдал их ожидания. Ранее заместитель губернатора Курганской области Иван Ситников во время прямого эфира сообщил о планах отремонтировать дороги в Кургане, Шадринске. Также в план дорожного ремонта попали еще семь населенных пунктов, включая Шумиху, Кетово, Петухово, Куртамыш, Глядянское, Варгаши и Белозерское.