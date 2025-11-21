В мэрии Кургана раскрыли сроки ремонта улицы Технической

Жители улицы Технической жаловались на разбитые дороги и ямы. Также они критиковали ямочный ремонт, который не оправдал их ожидания. Ранее заместитель губернатора Курганской области Иван Ситников во время прямого эфира сообщил о планах отремонтировать дороги в Кургане, Шадринске. Также в план дорожного ремонта попали еще семь населенных пунктов, включая Шумиху, Кетово, Петухово, Куртамыш, Глядянское, Варгаши и Белозерское.