Многодетная россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная Классик» в Малайзии: есть фото

Мать пятерых детей из Казани выиграла конкурс «Миссис Вселенная Классик».

Источник: Комсомольская правда

В Малайзии состоялся конкурс красоты для женщин старше 40 лет «Миссис Вселенная Классик». Россию представила мать пятерых детей и бизнесвумен из Татарстана Диляра Залялиева. Она одержала победу в конкурсе, сообщает ТАСС.

Отмечается, что последние 15 лет Диляра Залялиева воспитывала детей, занималась педагогикой и развивала свою сеть школ и детских садов. Всего в мероприятии поучаствовали 30 женщин.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

«Я — победительница “Миссис Вселенная”. Нет ничего невозможного — это мой посыл всем российским многодетным мамам, которым очень сложно сейчас, и которым кажется, что совместить с материнством карьеру и личное развитие невозможно», — поделилась Диляра Залялиева.

Ранее назвали имя обладательницы титула «Мисс Вселенная». Победительницей 74-го международного конкурса красоты стала 25-летняя Фатима Бош Фернандес из Мексики.