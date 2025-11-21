Многодетная россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная Классик» в Малайзии: есть фото

«Я — победительница “Миссис Вселенная”. Нет ничего невозможного — это мой посыл всем российским многодетным мамам, которым очень сложно сейчас, и которым кажется, что совместить с материнством карьеру и личное развитие невозможно», — поделилась Диляра Залялиева.