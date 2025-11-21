Ричмонд
Дуров заявил, что папахи Нурмагомедова продадут на аукционе в Telegram

Дуров: папахи Хабиба Нурмагомедова будут вставлены на аукцион в Telegram.

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что папахи бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова будут вставлены на аукцион в Telegram в субботу.

«Легендарные папахи Хабиба будут выставлены на аукцион в Telegram завтра в полдень (20.00 по мск) — коллекционные предметы, символизирующие традиции, свободу и уважение», — написал Дуров в социальной сети X.

