Трамп выразил недовольство позицией Зеленского по Украине

Если Зеленского не устраивает американский план урегулирования, он может продолжить боевые действия. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме.

Срочная новость.

