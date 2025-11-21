Гигантского сома выловили на территории нацпарка «Припятский» — и отпустили

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории Припятского национального парка рыбаки выловили гигантского сома весом около 100 кг, сообщает БЕЛТА со ссылкой на государственное природоохранное учреждение.
Во время ловли щуки рыбаки случайно выловили поистине рекордного сома. Длина гиганта составила 225 см, а вес, по предварительным оценкам, приблизился к 100 кг — такой улов редкость даже для опытных любителей рыбной ловли.
По словам очевидцев, борьба с трофеем длилась долго: рыба оказала мощное сопротивление, демонстрируя силу и выносливость. Когда сом был пойман, рыбаки отпустили его обратно в водоем — с 1 ноября действует запрет на лов сома.
В нацпарке пояснили, что все особи, выловленные в период запрета, должны быть выпущены в естественную среду обитания. Рыбаки поступили строго в соответствии с природоохранными нормами.
«Этот случай наглядно демонстрирует богатство ихтиофауны национального парка — в водоемах водятся рыбы-рекордсмены», — отметили в Припятском.
Национальный парк славится своими рыболовными угодьями. Здесь можно встретить сомов-гигантов, трофейных щук, крупных лещей и судаков.
Национальный парк «Припятский», расположенный на юге Беларуси в междуречье Припяти, Ствиги и Уборти, — это сочетание природного, культурного и исторического наследия. Его главной достопримечательностью считаются река Припять и уникальные природные комплексы в обширной припятской пойме. Площадь территории составляет около 200 тыс. га. -0-