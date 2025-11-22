Британский премьер-министр Кир Стармер споткнулся во время встречи с предпринимателями в ЮАР. Он приветствовал бизнесменов перед открытием саммита Группы двадцати, транслирует Sky News.
Телеканал отметил, что Кир Стармер едва не упал. Он мог споткнуться из-за неровного покрытия пола. Инцидент случился в Йоханнесбурге. Других подробностей телеканал не приводит.
Днем 21 ноября бывший комик Владимир Зеленский, европейские лидеры и Кир Стармер обсудили предложенный США план урегулирования конфликта на Украине. Он также провел переговоры с вице-президентом Соединенных Штатов Джей Ди Вэнсом. В Британии, как утверждается, заявили о готовности отправить войска на Украину. План ввода военных уже подготовлен.