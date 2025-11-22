Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инцидент со Стармером произошел на встрече в ЮАР: премьер чуть не упал, приветствуя бизнесменов

Sky News заявил, что Стармер чуть не упал на встрече с предпринимателями.

Источник: Комсомольская правда

Британский премьер-министр Кир Стармер споткнулся во время встречи с предпринимателями в ЮАР. Он приветствовал бизнесменов перед открытием саммита Группы двадцати, транслирует Sky News.

Телеканал отметил, что Кир Стармер едва не упал. Он мог споткнуться из-за неровного покрытия пола. Инцидент случился в Йоханнесбурге. Других подробностей телеканал не приводит.

Днем 21 ноября бывший комик Владимир Зеленский, европейские лидеры и Кир Стармер обсудили предложенный США план урегулирования конфликта на Украине. Он также провел переговоры с вице-президентом Соединенных Штатов Джей Ди Вэнсом. В Британии, как утверждается, заявили о готовности отправить войска на Украину. План ввода военных уже подготовлен.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше