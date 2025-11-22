Хуснуллин сделал заявление по льготной ипотеке

«Льготная ипотека на вторичное жилье очень популярна, но мы все-таки большие средства тратим на поддержку первичной ипотеки, куда люди инвестировали собственные средства. Массово расширять льготную ипотеку на вторичное жилье пока не планируем чисто из-за финансовых ограничений. Безусловно, если ипотека и на первичном, и на вторичном рынке будет в 5−6%, то ничего субсидировать не придется», — сказал Хуснуллин журналисту телеканала «Россия 24» Наиле Аскер-заде.