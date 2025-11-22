Хуснуллин сделал заявление по льготной ипотеке

МОСКВА, 21 ноя — РИА Недвижимость. Ждать массовой льготной ипотеки на вторичное жилье не стоит, считает вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«Льготная ипотека на вторичное жилье очень популярна, но мы все-таки большие средства тратим на поддержку первичной ипотеки, куда люди инвестировали собственные средства. Массово расширять льготную ипотеку на вторичное жилье пока не планируем чисто из-за финансовых ограничений. Безусловно, если ипотека и на первичном, и на вторичном рынке будет в 5−6%, то ничего субсидировать не придется», — сказал Хуснуллин журналисту телеканала «Россия 24» Наиле Аскер-заде.
Вице-премьер напомнил, что были выполнены поручения главы государства по расширению дальневосточной и арктической льготной ипотеки на вторичный рынок жилья в тех городах, где нет предложений от застройщиков. Однако эти меры, по его словам, носят точечный характер.
«Проанализировав изменения в стоимости строительства, с удивлением обнаружил, что непосредственно на стройку в среднем по стране сегодня приходится меньше 50% в итоговой стоимости квадратного метра жилья. Все остальное — банковские проценты, социальная инфраструктура, расходы на ведение бизнеса, рекламу, транспортные расходы и прочее. Подобное наблюдаю впервые», — заключил Хуснуллин.