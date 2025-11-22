Ричмонд
Что можно и нельзя в Матренин день 22 ноября, когда узнают про холод в мае

Узнали приметы и запреты на 22 ноября, когда празднуют Матренин день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 22 ноября вспоминает святую Матрону Царьградскую. В народе празднуют Матренин день. В названный день также было принято узнавать про холодный май.

Что нельзя делать 22 ноября.

Не следует стричь волосы. Считалось, что подобное может привести к болезни зимой. Запрещено хранить дома вещи, которые не используются.

Что можно делать 22 ноября.

По традиции, в названный день было принято следить за погодой. Как правило, узнавали, каким окажется май.

Согласно приметам, снегопад 22 ноября указывает на то, что май выдастся холодным. В том случае, если утром есть иней, то ждали сильных морозов.

