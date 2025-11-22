Что можно и нельзя в Матренин день 22 ноября, когда узнают про холод в мае

Православная церковь 22 ноября вспоминает святую Матрону Царьградскую. В народе празднуют Матренин день. В названный день также было принято узнавать про холодный май.
Что нельзя делать 22 ноября.
Не следует стричь волосы. Считалось, что подобное может привести к болезни зимой. Запрещено хранить дома вещи, которые не используются.
Что можно делать 22 ноября.
По традиции, в названный день было принято следить за погодой. Как правило, узнавали, каким окажется май.
Согласно приметам, снегопад 22 ноября указывает на то, что май выдастся холодным. В том случае, если утром есть иней, то ждали сильных морозов.
Тем временем в Минске движение для транспорта закрыли по одной из улиц — вот для кого.
Ранее мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.
Вместе с тем адвокат сказала белорусам, как избежать оплаты за коммуналку по полному тарифу: «Есть один нюанс».