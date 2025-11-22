Народный календарь. Почему жене нужно покормить мужа орехами 25 ноября

25 ноября православная церковь чтит память Александрийского патриарха Иоанна Милостивого.
В этот день жены давали своим мужьям орехи, так как считалось, что от такой еды мужчина становится более ласковым и чутким. Все представители мужского пола в эту дату очень щедры.
На Руси верили, что если девушка до 25 ноября не найдет себе суженого, то она будет одинокой до самой Масленицы.
Вещи, купленные на Иоанна Милостивого, прослужат дольше обычного. Однако женщинам в эту дату не стоит покупать обувь на пару с подругами, так как это может привести к неудачам на любовном фронте. 25 ноября также стоит прислушиваться к советам, так как они могут помочь в жизни.
Приметы погоды:
Какая погода 25 ноября, таким и декабрь будет.
Если в этот день идет дождь, то до Нового года будет сыро и тепло.
Огонь в печи горит ярко — к сухой и холодной погоде.
Если в этот день снег выпал, то пролежит он до весны, которая будет холодной и поздней.
Именины отмечают: Степан, Лев, Карина, Афанасий, Борис, Дмитрий, Александр, Владимир, Иван, Константин.