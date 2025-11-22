День отогревания в кофейнях и День любви к своим веснушкам: какие праздники отмечают в России и мире 22 ноября

День любви к своим веснушкам создан для того, чтобы побудить людей не стыдиться этих пигментных пятен на коже, а гордиться и принимать их. Кроме того, этот праздник отмечают и с целью напомнить о важности использования солнцезащитного крема. В эту дату обладатели веснушек фотографируют их и выкладывают в социальных сетях.