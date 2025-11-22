Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

День отогревания в кофейнях и День любви к своим веснушкам: какие праздники отмечают в России и мире 22 ноября

22 ноября в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День отогревания в кофейнях, День любви к своим веснушкам и День «Поехали кататься».

22 ноября в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День отогревания в кофейнях, День любви к своим веснушкам и День «Поехали кататься».

День отогревания в кофейнях.

День отогревания в кофейнях отмечается 22 ноября, так как к этому моменту на улице, как правило, окончательно устанавливается холодная погода. Первая кофейня была открыта в Османской империи на рубеже XIV и XV веков. В России кофе и кофейни появились во времена правления Петра I, однако этот напиток не сразу стал популярным среди населения.

День любви к своим веснушкам.

День любви к своим веснушкам создан для того, чтобы побудить людей не стыдиться этих пигментных пятен на коже, а гордиться и принимать их. Кроме того, этот праздник отмечают и с целью напомнить о важности использования солнцезащитного крема. В эту дату обладатели веснушек фотографируют их и выкладывают в социальных сетях.

День «Поехали кататься».

Также 22 ноября в США отмечают День «Поехали кататься». В этот праздник, в зависимости от погоды, можно покататься на чем угодно — машине, мотоцикле, велосипеде, самокате, скейтборде, коньках, лыжах или даже на лошади. Отметить эту дату, можно прокатившись и на общественном транспорте.