День отогревания в кофейнях и День любви к своим веснушкам: какие праздники отмечают в России и мире 22 ноября

22 ноября в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День отогревания в кофейнях, День любви к своим веснушкам и День «Поехали кататься».
День отогревания в кофейнях.
День отогревания в кофейнях отмечается 22 ноября, так как к этому моменту на улице, как правило, окончательно устанавливается холодная погода. Первая кофейня была открыта в Османской империи на рубеже XIV и XV веков. В России кофе и кофейни появились во времена правления Петра I, однако этот напиток не сразу стал популярным среди населения.
День любви к своим веснушкам.
День любви к своим веснушкам создан для того, чтобы побудить людей не стыдиться этих пигментных пятен на коже, а гордиться и принимать их. Кроме того, этот праздник отмечают и с целью напомнить о важности использования солнцезащитного крема. В эту дату обладатели веснушек фотографируют их и выкладывают в социальных сетях.
День «Поехали кататься».
Также 22 ноября в США отмечают День «Поехали кататься». В этот праздник, в зависимости от погоды, можно покататься на чем угодно — машине, мотоцикле, велосипеде, самокате, скейтборде, коньках, лыжах или даже на лошади. Отметить эту дату, можно прокатившись и на общественном транспорте.