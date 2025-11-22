Его держала за ноги земля: «Аукцыон» выпустил первый альбом за пять лет

После длительного перерыва группа «Аукцыон» вернулась в студию и выпустила один из самых цельных и глубоких альбомов в своей истории. «Сокровище» изобилует цитатами и намеками на священные тексты, содержит посвящение умершему члену группы, а также ряд песен, которые могут войти в кодекс главных хитов рок-легенд. «Известия» оценили пластинку и пришли к выводу, что в это паломничество нужно отправляться немедленно и повторять его как можно чаще. Проще говоря: альбом обязателен к прослушиванию.
Почему нужно было ждать новую пластинку «Аукцыона».
Последний свой альбом «Мечты» «Аукцыон» выпустил весной 2020 года, а записана пластинка была еще раньше, в 2019-м. Это, правда, тогда не так сильно ощущалось, потому что группа оперативно записала клипы на безлюдных ковидных улицах, и этот видеоряд полностью соответствовал сквозной для «Аукцыона» теме одиночества.
С тех пор прошла, кажется, вечность. Нельзя сказать, чтобы лидер группы Леонид Федоров всё это время молчал. Наоборот, эти годы были очень плодотворными, он выпустил несколько альбомов, включая радикальный «Письма Б. В.» и немыслимой красоты пластинку «В солнечном блеске». Но именно номерных пластинок группы не было, хотя «Аукцыон» энергично гастролирует, находится в отличной музыкальной форме, более того, из всех «легенд русского рока» они эту форму сохранили, пожалуй, лучше всех.
Хочется пошутить, что Федоров и компания просто ждали подходящего повода типа юбилея Бьорк, которой 21 ноября как раз исполнилось 60 лет. И, кстати, в этой шутке не так уж много шутки: пусть «Аукцыон» и исландскую певицу разделяют тысячи километров, в их музыкальном поиске много общего. Тут и интерес к джазу во всех его проявлениях, и использование неочевидных инструментов, и шокирующие вокальные решения. И, конечно, отсутствие потребности в массовой аудитории. И у «Аукцыона», и у Бьорк все главные «народные» хиты вышли больше 20 лет назад, а потом было чистое творчество без оглядки на тиражи дисков.
Каким получился альбом «Сокровище».
Ждать пять лет — стоило. Группа подошла к альбому максимально концептуально и не просто так держала в тайне любые подробности релиза: сколько песен, что за песни, почему называется «Сокровище». Выпустила только прямо накануне клип на песню «Борода», где Федоров и его жена танцевали в интерьерах и на природе, а в кадре иногда оказывались пчелы с человеческими лицами. «А кто за мной пойдёт? А кто меня найдёт? Меня никто не ждёт, меня нигде не ждёт, и никогда не ждёт», — пел там Федоров. Хотя было понятно, что как раз очень его ждут и что это вообще главный музыкальный релиз из всех, что запланированы до конца этого года. Ждут, что «Аукцыон» скажет про все эти годы, про сегодня, про так, как жить дальше.
Фото: пресс-служба группы «Аукцыон’Обложка нового альбома “Сокровище”.
«Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше», — написано в Евангелии, и весь альбом — это размышление над этими строками. Духовное восхождение, которое оформлено грубоватой метафорой на первом треке: лифт отправляется с первого этажа. Поиск координат, в которых израненная душа могла бы успокоиться, найти приют, а если повезет, то и радость.
Координаты эти, как четки, перебирает Федоров под стихи Дмитрия Озерского. «Кому любовь моя, тому и жизнь моя, тому и смерть моя, тому печаль моя, тому звезда моя», — всё это мы раньше у «Аукцыона» слышали, с тем же ритмом, с той же аранжировкой, где хриплые духовые инструменты перекрикивают друг друга, но почему-то это всё равно работает. Или даже — должно работать, чтобы слушатель понял: бояться не надо, это всё та же группа, которая с 80-х годов ни разу и ни в чем себе не изменила. «Хватит, хватит уже, всем понравилось», — слышим мы вдруг ироничный голос Федорова в конце трека. И дальше начинается полная мистика.
Ни Ветхий Завет, ни Танах — 37 псалом Федоров исполняет в переводе Анри Волохонского, и много раз слышанные строки в новом варианте звучат так, словно Давид писал их прямо вот сейчас. Хочется сказать — специально для альбома. «Те, кто ищет души моей, ставят западни-западни… А я их слышу, словно глухой, и, как немой, не раскрою рта», — не поет, но заявляет Федоров, и это, безусловно, позиция, разговор с нами посредством священного текста. Ответ всем вокруг и себе в отдельности. И в то же время — часть того пути, лествицы, которую имитирует альбом из 8 треков.
От Ветхого Завета — к Корану. Трек «Мусульманин» — тоже своего рода новый перевод той эстетики, которую мы, казалось бы, вполне себе представляем. Перевод религиозного поиска в метафору любовной лирики: «Когда бы был я мусульманин, я б песни пел среди окраин, вплетая сны семи морей, в сон избранницы моей». Но, конечно, восхождение наверх, или, более возвышенно, горе, сопряжено с искушением, страхом, пресловутым одиночеством. «Трам, пам-пам — и всё!», — глухо обрывает Федоров, и мы почему-то сразу считываем эти эмоции без объяснений. Пожалуй, этот афоризм запомнится надолго и войдет в лексикон многочисленных фанатов группы наряду с богатым вокабуляром хитов 90-х.
Кульминацией альбома становится девятиминутный инструментал «Юрочка». Юрочка — это Юрий Парфенов, один из самых именитых джазовых музыкантов России, который много лет выступал с «Аукцыоном» на концертах, выдавая феерические духовые соло ближе к концу шоу. Он умер в июне этого года, и теперь мы снова и снова будем эти девять минут странствовать с его душой под звуки его трубы, обрамленные иногда небрежными и грубыми, а иногда подчеркнуто эстетскими решениями аранжировки. «Темное небо надо мной, я вернусь волной твоей, весной твоей», — Федоров здесь не Вергилий, а Данте, и мы продолжаем путь.
Горние пространства не всегда приносят облегчение. «Горе и косу на себе несу», — причитает Федоров и запускает балаганную веселящую музычку, чтобы скрасить отчаяние, но в итоге всё равно приходит к тому, что «вижу небо надо мною — себя не вижу».
Сокровище — это ведь не только и не столько драгоценное, сколько сокровенное, потаенное, главное. «Аукцыон», как всегда, впустил нас в некую табуированную зону, где-то проговорил, а где-то и красноречиво промолчал о том, что не дает нам спать. Поэтому последний трек «Лето» читается как-то самое «лето Господне благоприятное», за которым следуют и «день мщения», и «утешение всех плачущих». Все это есть на пластинке, и хорошо, что тронувшийся в начале лифт так и не собирается останавливаться.