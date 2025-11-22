Его держала за ноги земля: «Аукцыон» выпустил первый альбом за пять лет

Ждать пять лет — стоило. Группа подошла к альбому максимально концептуально и не просто так держала в тайне любые подробности релиза: сколько песен, что за песни, почему называется «Сокровище». Выпустила только прямо накануне клип на песню «Борода», где Федоров и его жена танцевали в интерьерах и на природе, а в кадре иногда оказывались пчелы с человеческими лицами. «А кто за мной пойдёт? А кто меня найдёт? Меня никто не ждёт, меня нигде не ждёт, и никогда не ждёт», — пел там Федоров. Хотя было понятно, что как раз очень его ждут и что это вообще главный музыкальный релиз из всех, что запланированы до конца этого года. Ждут, что «Аукцыон» скажет про все эти годы, про сегодня, про так, как жить дальше.