Календарь на 22 ноября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Монах по имени Нил каждый вечер проходил мимо образа с зажженной лучиной. Однажды он услышал голос, который повелевал ему больше не коптить огнем лик Богородицы. Но, решив, что это шутка братии, Нил проигнорировал предупреждение. Тогда невидимая сила наказала его — он внезапно ослеп. В раскаянии монах долго молился перед иконой, и Владычица вернула ему зрение, повелев объявить всей братии: «С этой поры будет именоваться сия икона Моя Скоропослушницею, потому что скорую всем, притекающим к ней, буду являть милость и услышание».