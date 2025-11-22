День рождения SHAMAN: биография певца, карьера, свадьба с Екатериной Мизулиной и не только

Личная жизнь Ярослава Дронова тоже бурная. У Шамана уже было две жены. С 2012-го по 2016 год — брак с землячкой Мариной Рощупкиной, которая в 2014 родила музыканту дочь Варвару. Но потом с первой женой брак распался. Затем Шаман пошёл в ЗАГС с Еленой Мартыновой, это 2017 год. В 2024 году певец заявил о разводе. У него появилась новая любовь. Такая же несравненная и патриотичная, как и он сам.