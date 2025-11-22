Суд взыскал имущество экс-министра Кибовского на 1 млрд рублей

Ранее суд Махачкалы постановил изъять в доход государства активы семьи бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева*. Общая стоимость имущества превышает 2 млрд рублей. Напомним, что после начала СВО Гаджиев* уехал из России и начал финансировать украинскую армию. Life.ru сообщал, что он слил Западу тайные сведения об РФ за $45 миллионов. Какие именно данные сливал экс-депутат, в иске не раскрывается — детали остаются засекреченными.