Хуснуллин дал прогноз по льготной ипотеке в РФ

Хуснуллин уточнил, что если ипотека и на первичном, и на вторичном рынке будет в пять-шесть процентов, то ничего субсидировать не придется. Он также напомнил, что были выполнены поручения главы государства по расширению дальневосточной и арктической льготной ипотеки на вторичный рынок жилья в тех городах, где нет предложений от застройщиков. Однако эти меры носят точечный характер.