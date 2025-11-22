Им прощали всё, кроме одной привычки: Звёзды СССР, чьи жизни сломали сигареты

Народный артист СССР, лауреат Сталинской премии Николай Крючков в одном из фильмов военного времени смолил папироску, бросал окурок на землю и пускался в пляс. Он был одним из тех артистов, кого не то что не взяли на фронт, а отговорили от этого, так как были убеждены — такой человек принесёт Родине пользу именно в кино, ведь в военные годы стране нужны были неунывающие, никогда не падающие духом экранные чудо-богатыри, каким и был Крючков. Но всё это было в молодости. В преклонном возрасте у Николая Афанасьевича обнаружили опухоль в горле, от которой он скончался в возрасте 83 лет, в 1994 году. А общий его стаж курения составлял 75 лет — любимый советский актёр смолил с детства в прямом смысле.