Более 160 команд будут бороться в «Битве интеллектов» на Кубке губернатора Ямала

В Ноябрьске (ЯНАО) в эти выходные, 22 и 23 ноября, пройдет масштабный чемпионат по интеллектуальным играм «Битва интеллектов-2025» на Кубок губернатора Ямала. Мероприятие соберет в спорткомплексе «Зенит» более 160 команд. Об этом сообщает администрация города в своем telegram-канале.
«В спорткомплексе “Зенит” имени Юрия Морозова состоится традиционный чемпионат по интеллектуальной игре “Битва интеллектов-2025”. Количество заявок превысило отметку в 160, что свидетельствует о высоком интересе участников к данному мероприятию», — пишут в посте.
Чемпионат посвящен трем крупным датам: 50-летию Ноябрьска, 430-летию Салехарда и 95-летию образования ЯНАО. Участники будут участвовать в четырех лигах: молодежной, взрослой, семейной и юношеской.
Соревнование пройдет в формате игры «Что? Где? Когда?» и продлится два часа. Игра будет состоять из трех туров, каждый из которых включает 12 вопросов, с двумя перерывами между ними. Турнир поддерживают партнеры — ПАО «Ростелеком» и группа компаний «ТОФС».
