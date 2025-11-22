В Москве в подъезде жилого дома нашли горящего мужчину, его не спасли

О том, как студентка Красноярского университета «спасала» родных по указке кибермошенников, читайте здесь на KP.RU. Аферисты принудили девушку облить банкомат горючей жидкостью и поджечь. При этом, когда девушка выполняла указание мошенников, огонь перекинулся на неё и она получила тяжёлые травмы.