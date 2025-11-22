Ричмонд
В Москве в подъезде жилого дома нашли горящего мужчину, его не спасли

Мужчина сгорел в подъезде многоквартирного дома в Москве.

Источник: Комсомольская правда

В Москве в подъезде жилого дома сгорел мужчина. Подробности рассказывает «МК». Сообщается, что горящего мужчину обнаружили на лестничной клетке, на площадке между 3 и 4 этажами.

Спасти мужчину не удалось, от полученных ожогов он умер. Предположительно, трагедия произошла от неосторожного обращения с огнём.

Ранее в Москве 32-летний мужчина пришел в квартиру к бывшей жене и устроил поджог. В результате инцидента женщина и ее дочь 2009 года рождения получили ожоги различной степени тяжести.

О том, как студентка Красноярского университета «спасала» родных по указке кибермошенников, читайте здесь на KP.RU. Аферисты принудили девушку облить банкомат горючей жидкостью и поджечь. При этом, когда девушка выполняла указание мошенников, огонь перекинулся на неё и она получила тяжёлые травмы.