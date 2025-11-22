Ричмонд
Крупные ТЭС и ГЭС Украины повредились в результате ударов ВС РФ

Крупные тепловые и гидроэлектростанции (ТЭС и ГЭС) Украины получили значительные повреждения — причиной стали удары российских войск. Об этом в пятницу, 21 ноября, сообщили в пресс-службе Минэнерго страны.

— В результате массированных ракетно-дроновых атак на Украине повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Их возможности производить электроэнергию снизились, — уточнили в ведомстве.

Там же добавили, что на данный момент мощности объектов электрогенерации едва хватает, чтобы покрывать внутренний спрос на энергетику, передает Lenta.ru.

До этого начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов объявил об освобождении города Купянск в Харьковской области.

Ранее подразделения группировки войск «Восток» также зачистили населенный пункт Веселое в Запорожской области.

Кроме того, бойцы ВС РФ установили контроль над Нечаевкой в Днепропетровской области и Цегельным в Харьковской области.

Российские военные ведут ожесточенные уличные бои в Северске, развивая успех после прорыва украинской обороны на юго-восточной окраине города.

