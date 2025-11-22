Росавиация: в аэропортах Тамбова и Пензы установили ограничения

Временные ограничения на выпуск и приём самолётов действуют в воздушной гавани Тамбова, говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.
«Аэропорт Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — заявили в Росавиации.
Официальный представитель Росавиации Артём Кореняко уточнил, что мера введена в рамках обеспечения безопасности полётов.
Кроме того, ограничения действуют в аэропорту Пензы.
«Аэропорт Пенза. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — написал Кореняко в Telegram.
Ранее сообщалось, что в архангельском аэропорту Котлас были введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов.