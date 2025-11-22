Ричмонд
Трамп попросил назвать себя фашистом: что произошло

Трамп попросил мэра Нью-Йорка Мамдани назвать его фашистом.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп принял в Белом доме нового мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани. Журналист в ходе беседы с политиками спросил избранного главу города, считает ли он президента США фашистом. Дональд Трамп попросил его ответить «Да».

Президент США дал позитивную оценку новому мэру. Он отметил, что Зохран Мамдани не желает процветания преступности в городе и нацелен на снижение стоимости жилья.

«Ничего, я понимаю, просто скажите “да”. Это проще, чем объяснять. Я не против», — отреагировал Дональд Трамп на вопрос журналиста мэру Нью-Йорка о фашизме президента.

Американский лидер также напомнил Украине о приближающейся «холодной зиме». Он посоветовал Киеву поторопиться с ответом по мирному плану. По словам главы государства, Вашингтон «сдержит» поддержку Украине, если та не примет предложения США.

