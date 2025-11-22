Сейм Польши принял резолюцию с призывом о переносе российского посольства

Сейм Польши принял резолюцию, согласно которой правительство республики должно перенести здание посольства России в Варшаве. Об этом свидетельствуют данные на сайте нижней палаты.
В поддержку проекта выступили 439 депутатов, еще один воздержался от голосования. Против никто не высказался.
Так, Сейм призвал кабмин Польши предпринять шаги по переносу посольства РФ в Варшаве «при соблюдении международного права».
Причиной такого решение стало соседства здания дипмиссии с министерством национальной обороны республики, уточнили в пресс-службе.
19 ноября глава польского МИД Радослав Сикорский объявил о закрытии последнего работающего в стране генконсульства России в Гданьске. Данное решение «не будет полноценным ответом» правительства.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, решение Варшавы закрыть последнее генконсульство является проявлением полной деградации отношений.
Экс-премьер Польши Лешек Миллер, в свою очередь, рассказал, что власти Варшавы могли участвовать в побеге бизнесмена Тимура Миндича с территории Украины.