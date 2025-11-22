Ричмонд
Минобороны РФ: силы ПВО сбили БПЛА ВСУ над Крымом и Ростовской областью

Беспилотники ВСУ были ликвидированы в период с 20:00 до 00:00 мск.

Источник: Аргументы и факты

Военные за вечер уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины в небе над российскими регионами, сообщает Минобороны РФ.

Беспилотники ВСУ были ликвидированы в период с 20:00 до 00:00 мск. Речь идёт о БПЛА самолётного типа. Их уничтожили в Ростовской области и Республике Крым.

«С 20:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: по два БПЛА над территориями Ростовской области и Республики Крым», — говорится в сообщении.

Напомни, в ночь на пятницу российские силы противовоздушной обороны уничтожили 33 украинских беспилотника. В Минобороны РФ заявили, что беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины были ликвидированы в Ростовской, Смоленской, Белгородской и Воронежской областях, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым и Чёрным морем.

