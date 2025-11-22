Российские бойцы взяли в плен под Северском группу солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) — это случилось из-за ошибки украинских командиров. Об этом в пятницу, 21 ноября, сообщили в группировке войск «Юг».
Все вражеские военные служили в 81-й бригаде ВСУ. Когда бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) впервые их увидели, то подумали, что перед ними диверсанты.
— Оказалось, что просто, не владея вообще обстановкой, командиры отправили их на позиции, которые уже давно наши, — цитирует источник РИА Новости.
Недавно украинский солдат Вячеслав Котороз, попавший в зону СВО без боевого опыта, рассказал, как сдался в плен российским военным. Обстановку там он описал как «тихую» и «спокойную».
До этого бойцы группировки войск «Запад» взяли в плен майора пограничной службы ВСУ Максима Трофимука и восемь километров несли его на носилках до пункта эвакуации.
Командование ВСУ не позволяет военным сдаваться в плен и открывает по ним огонь. Таким образом бойцы убили сослуживца в населенном пункте Поддубное в ДНР.