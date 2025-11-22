Ричмонд
В Санкт-Петербурге тестовый поезд проехал до станции метро «Юго-Западная»

В Санкт-Петербурге стартовали испытания участка шестой ветки метрополитена. Первый поезд преодолел пятикилометровый перегон от станции «Нарвская» до строящейся «Юго-Западной». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства города.

Источник: Life.ru

В Санкт-Петербурге тестовый поезд проехал до станции метро «Юго-Западная». Видео © Telegram / Александр Беглов.

«На новой 6-й линии Петербургского метрополитена началась обкатка пускового участка. Первый тестовый поезд прошёл сегодня 5-километровый отрезок от станции “Нарвская” линии 1 до платформ станции “Юго-Западная” 6-й Красносельско-Калининской линии», — отметили в пресс-службе.

Пусковой участок включает станции «Путиловская» и «Юго-Западная». Губернатор Александр Беглов отметил, что работы на линии опираются на опыт предыдущих проектов и совпали с 70-летием Петербургского метрополитена.

А ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2028 году на Арбатско-Покровской линии метро появится новая конечная станция — «Гольяново». Продление линии значительно улучшит транспортную доступность. Более 160 тысяч жителей района Гольяново смогут тратить на поездки по городу почти вдвое меньше времени. Например, путь до БКЛ сократится с 40 до 25 минут, а до МЦК — с 30 до 20.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

