В Санкт-Петербурге тестовый поезд проехал до станции метро «Юго-Западная»

А ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2028 году на Арбатско-Покровской линии метро появится новая конечная станция — «Гольяново». Продление линии значительно улучшит транспортную доступность. Более 160 тысяч жителей района Гольяново смогут тратить на поездки по городу почти вдвое меньше времени. Например, путь до БКЛ сократится с 40 до 25 минут, а до МЦК — с 30 до 20.