Заведующая Домом Мешкова рассказала, какие новые пространства получит музей

«В 2009 году мы получили новое здание — Дом Мешкова, и там разместилась экспозиция истории. Все это время мы мечтали о том, что когда нам будет передана полностью вся усадьба, мы ее модифицируем и покажем всем, как должна выглядеть усадьба конца 19-го века», — сказала Неганова.