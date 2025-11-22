Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заведующая Домом Мешкова рассказала, какие новые пространства получит музей

Пермский краеведческий музей получит новые пространства в Доме Мешкова — основном здании экспозиции. Полностью усадьба Мешкова будет модернизирована и открыта для посетителей до 2030 года, сообщила заведующая Домом Мешкова Светлана Неганова на заседании Ученого совета краеведческого музея.

Усадьба Мешкова будет модернизирована до 2030 года.

Пермский краеведческий музей получит новые пространства в Доме Мешкова — основном здании экспозиции. Полностью усадьба Мешкова будет модернизирована и открыта для посетителей до 2030 года, сообщила заведующая Домом Мешкова Светлана Неганова на заседании Ученого совета краеведческого музея.

«В 2009 году мы получили новое здание — Дом Мешкова, и там разместилась экспозиция истории. Все это время мы мечтали о том, что когда нам будет передана полностью вся усадьба, мы ее модифицируем и покажем всем, как должна выглядеть усадьба конца 19-го века», — сказала Неганова.

Она добавила, что до 2030 года в переданных музею помещениях усадьбы будут созданы новые экспозиции. Во флигеле планируется разместить площадку для работы с аудиторией, библиотеку и ведомственный архив, который будет доступен посетителям. В каретном сарае появится музейный туристический центр.

Также в Доме Мешкова планируется открыть музейное кафе и сувенирную лавку — она может разместиться в помещении возле подпорной стенки Дома Мешкова, где раньше уже была лавка. Благоустройство территории всего музейного комплекса усадьбы запланировано на 2029−2030 годы. Сейчас в Доме Мешкова на набережной Камы представлена основная экспозиция, которая посвящена истории Пермского края с древнейших времен до конца XX века. В 13 залах музея собрано более пяти тысяч экспонатов.