В Шадринске нашли подрядчика, который отремонтирует школу по максимальной цене

«По результатам подведения итогов определения подрядчика победителем конкурса на ремонт школы № 2 на улице Архангельского, 58 признан участник, который выиграл контракт по максимальной цене 102 470 156 рублей», — указано в документе на сайте госзакупок. Участники, которые хотели отремонтировать объект за 89 900 000 рублей и 89 999 999 рублей проиграли торги, поскольку набрали меньше баллов по различным критериям.