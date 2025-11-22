Боец Казанцев спас багги с боеприпасами, загоревшийся из-за дрона ВСУ

Российский военнослужащий Евгений Казанцев потушил загоревшийся после атаки беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины багги с боеприпасами, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что при выполнении боевой задачи экипаж багги подвергся внезапной атаке со стороны украинского FPV-дрона. Гвардии ефрейтор Казанцев предотвратил детонацию боекомплекта.
«В результате прямого попадания в багажный отсек автомобиля возникло интенсивное задымление и возгорание, создавшее угрозу детонации перевозимых боеприпасов. Евгений, проявляя исключительное хладнокровие и самоотверженность, немедленно отогнал транспортное средство в укрытие, организовал своевременную разгрузку горящего груза и лично принял меры по ликвидации очага возгорания», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что военнослужащий устранил возгорание, а затем вовремя доставил инженерное имущество и боеприпасы на позиции, выполнив боевое задание.
