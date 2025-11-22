Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец Казанцев спас багги с боеприпасами, загоревшийся из-за дрона ВСУ

Экипаж багги подвергся внезапной атаке со стороны украинского FPV-дрона.

Источник: Аргументы и факты

Российский военнослужащий Евгений Казанцев потушил загоревшийся после атаки беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины багги с боеприпасами, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что при выполнении боевой задачи экипаж багги подвергся внезапной атаке со стороны украинского FPV-дрона. Гвардии ефрейтор Казанцев предотвратил детонацию боекомплекта.

«В результате прямого попадания в багажный отсек автомобиля возникло интенсивное задымление и возгорание, создавшее угрозу детонации перевозимых боеприпасов. Евгений, проявляя исключительное хладнокровие и самоотверженность, немедленно отогнал транспортное средство в укрытие, организовал своевременную разгрузку горящего груза и лично принял меры по ликвидации очага возгорания», — говорится в сообщении.

В МО отметили, что военнослужащий устранил возгорание, а затем вовремя доставил инженерное имущество и боеприпасы на позиции, выполнив боевое задание.

Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БПМ находилась на расстоянии около километра.