Боец Казанцев спас багги с боеприпасами, загоревшийся из-за дрона ВСУ

«В результате прямого попадания в багажный отсек автомобиля возникло интенсивное задымление и возгорание, создавшее угрозу детонации перевозимых боеприпасов. Евгений, проявляя исключительное хладнокровие и самоотверженность, немедленно отогнал транспортное средство в укрытие, организовал своевременную разгрузку горящего груза и лично принял меры по ликвидации очага возгорания», — говорится в сообщении.