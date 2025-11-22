Ричмонд
Трамп заявил, что напомнил Зеленскому об отсутствии козырей у Киева

Кроме того, Трамп заявил, что Зеленскому следует одобрить план Вашингтона.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что указал Зеленскому на отсутствие козырей для продолжения украинского конфликта.

«Прямо в Овальном офисе, не так давно, я сказал: “У вас нет козырей”», — сказал он в ходе встречи с представителями средств массовой информации в Белом доме.

Кроме того, Трамп заявил, что Зеленскому следует одобрить план Вашингтона по урегулированию на Украине. По его словам, если Зеленскому не нравится этот план, он может продолжать сражаться.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что РФ получила план США, состоящий из 28 пунктов.

Путин отметил, что в ходе встречи в Анкоридже на Аляске российская сторона подтвердила свою готовность к обсуждению предложений Соединённых Штатов по урегулированию, несмотря на сложности.

