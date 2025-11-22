Россиян ждет самая короткая рабочая зима

Парламентарий пояснил, что окладная часть зарплаты не сократится и будет выплачена в полном объеме. При этом размер премиальных и стимулирующих выплат будет зависеть от условий трудового договора и возможностей работодателя, а при сдельной оплате труда зарплата будет определяться количеством оказанных услуг или произведенной продукции.